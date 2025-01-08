الري: تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:46 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أنه يتم تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية، حيث يتم إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة، والتي تعتمد على تحديد اللازم لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة ومستوياتها، مع وضع نظام لقياس معدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها أولا بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلا عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، ما يحقق تأثيرا إيجابيا ومستداما بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل في موقعه.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، يستعرض إنجازات المركز خلال عام 2024، والخطة التدريبية لعام 2025.

وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية (2.0) مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية.

واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وأنشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام 2024 بتنظيم 379 نشاطا تدريبيا بمشاركة 8706 متدربين على المستوى المحلي، كما تم على المستوى الإقليمي عقد 14 برنامجا تدريبيا من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) بإجمالي 261 متدربا، وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة 203 متدربين من وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

ومن المقرر خلال عام 2025 تنفيذ 500 نشاط تدريبي بمشاركة 10 آلاف متدرب على المستوى المحلي، و20 نشاطا تدريبيا بمشاركة 500 متدرب على المستوى الإقليمي.

وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة (فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية -.. .. .وغيرها) وتستهدفت جميع فئات العاملين بوزارة الري، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقي، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، ودورات الاستفادة من ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها.

كما سيقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالي بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية.

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة التربية والعلم والثقافة يونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وتم إنشاء المقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه 8 فروع تغطي محافظات الجمهورية (دمنهور - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - الفيوم - المنيا - إسنا - العاصمة الإدارية)، ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة.