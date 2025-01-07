رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ تكشف عن تشخيص مبكر لفيروس البقع البيضاء بمزارع الجمبري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 07:56 صباحاً - أجرت الباحثة نجلاء فكري دراسة دكتوراه في كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ حول فيروس البقع البيضاء، الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه مزارع الجمبري في مصر. قامت الباحثة بتطبيق التكنولوجيا الجزيئية (PCR) وتحليل الجينوم الجزيئي لفيروس البقع البيضاء المصري (EgWSSV) بهدف التشخيص المبكر لهذا الفيروس الذي يؤثر بشكل كبير على مزارع الجمبري، خاصة في محافظة كفر الشيخ.

وقد ضمنت لجنة الإشراف على الرسالة:

الدكتور نادر يحيى مصطفى، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها، كلية الطب البيطري، جامعة كفر الشيخ

الدكتور ياسر محمد حافظ، أستاذ أمراض النبات، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ

الدكتور أسماء فوزي معجوز، أستاذ الفيرولوجيا، كلية الطب البيطري، جامعة كفر الشيخ

وتكونت لجنة الحكم من:

الدكتور جبر فكري الباجوري، أستاذ الفيرولوجيا

كليه الطب البيطري - جامعه بنها

الدكتوره نورا فيصل مرسي عبد العزيز الخليفة

أستاذ مساعد الفيرولوجيا، كليه الطب البيطري -. جامعة كفر الشيخ

الدكتور نادر يحيى مصطفى، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها، كلية الطب البيطري- جامعة كفر الشيخ

وقد أظهرت الدراسة أن الفيروس يسبب حالات مرضية في مزارع الجمبري، حيث تم جمع عينات من أسواق محافظة كفر الشيخ وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات. وتوصلت الباحثة إلى أن تقنيات PCR تعد من أكثر الطرق تقدمًا في الكشف المبكر عن الفيروس، بينما يُعد تحليل الجينوم الجزيئي أداة قوية للكشف عن شدة الفيروس وأثره على الصناعة.

وقد أوصت الباحثة بتطبيق هذه الأساليب المتقدمة على مزارع الجمبري التي تعاني من ارتفاع معدل النفوق بسبب الفيروس، مشيرة إلى أهمية التشخيص المبكر في التعامل مع هذا التهديد.كما دعت إلى ضرورة تطوير أدوية أو علاجات لمكافحة فيروس البقع البيضاء استنادًا إلى نتائج دراسة الجينوم الجزيئي، التي قد تساعد في إيجاد حلول علاجية فعّالة.

أشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة التي قدمتها الباحثة نجلاء فكري، معتبرةً أن هذه الدراسة تعد خطوة علمية هامة في مجال الفيرولوجيا. وأثنت اللجنة على الدقة و الابتكار في استخدام تقنيات PCR وتحليل الجينوم الجزيئي، وأكدت أن النتائج التي توصلت إليها الباحثة تشكل إضافة قيمة للمجال الأكاديمي والصناعي في مصر. كما أكدت اللجنة على أهمية الدراسة في توفير حلول تشخيصية وعلاجية لمكافحة فيروس البقع البيضاء، الذي يعد من التحديات الكبرى في قطاع مزارع الجمبري.

تُعد هذه الرسالة خطوة هامة نحو تحسين تشخيص وعلاج الأمراض الفيروسية التي تهدد مزارع الجمبري في مصر، مما يسهم في تعزيز القطاع وضمان استدامته. فمع تزايد التحديات التي تواجه صناعة تربية الجمبري في البلاد، يأتي هذا البحث ليضع أسسًا علمية دقيقة تسهم في الوقاية من الأمراض الفيروسية والحد من آثارها السلبية على الإنتاج. تعد مزارع الجمبري أحد المصادر الهامة للإنتاج السمكي في مصر، ومع تزايد أهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية، أصبح من الضروري تطوير أساليب وتقنيات تشخيص متقدمة مثل PCR و تحليل الجينوم الجزيئي لمواجهة الأمراض الفيروسية مثل فيروس البقع البيضاء.

إن هذا البحث لا يقتصر على تشخيص الفيروس فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل اقتراح حلول علاجية لمكافحة المرض، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير العلاجات الفعّالة ويعزز القدرة على التعامل مع الحالات المرضية في وقت مبكر. وبذلك، تساهم الدراسة في تحسين جودة المنتجات السمكية المحلية، مما يعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للجمبري في الأسواق المحلية والدولية. كما أن تطبيق نتائج هذه الرسالة في مزارع الجمبري قد يسهم في تحقيق استدامة الإنتاج، مما يؤدي إلى تقليل الفاقد وزيادة العوائد الاقتصادية لهذه الصناعة الحيوية.

لذلك، فإن هذه الدراسة لا تقتصر أهميتها على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمثل أيضًا خطوة عملية هامة في تأمين مستقبل صناعة الجمبري في مصر وتحقيق أمن غذائي مستدام للمجتمع المصري.