وزير سابق يؤكد أن اليمن بحاجة إلى هذا الأمر وليس بحثا عن مصالح الأحزاب - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح : ‏من الاهمية جعل تكتل الاحزاب مكون داعم للمجلس القيادي الرئاسي من خلال تقديم تصورات ومشاريع عمل تتسق مع وضع التحديات التي تواجه الشرعية ومتطلبات مواجهة الميليشيات المسلحة الحوثية.

واضاف أن التصور القائم حاليا سوى لدى الحكومة او الجهات الاخرى ..هو العمل في ضل اوضاع طبيعية وهذا غير دقيق..

وتابع أن العمل السياسي والتنظمي في مجمله تنافس من اجل خيارات افضل لبناء الوطن وتنميته..

وأشار إلى أن اليمن في وضعه الحالي بحاجة الي تعاضد يخرج الوطن والمواطن من معاناته..

واختتم: وليس بحث عن مصالح للاحزاب والتنظيمات السياسية ...