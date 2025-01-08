حملة اعتقالات واسعة بمعقل الحوثيين - أخبار كلمتك

أفادت مصادر محلية في محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية في اليمن، بأن هذه الميليشيات شنت حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين، بينهم نحو 50 امرأة، من منازلهم ومزارعهم في مختلف مناطق المحافظة.

وأكدت أن الميليشيات الحوثية تتهم المختطفين بالعمالة لأمريكا وإسرائيل، في تهم لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى ترهيب السكان وتكميم الأفواه.

