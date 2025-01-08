نقل مسنة اثارت ذعر في كريتر الى المصحة - أخبار كلمتك

قامت السلطات بنقل مسنة الى المصحة صباح اليوم عقب قيامها برمي المارة بالحجارة

وقالت الناشطة شفاء باحميش:تم يوم أمس العصر رفع موضوع المرأة إلى مأمور المديرية وإعطاء إشعار من قبل مأمور صيرة د. محمود بن جرادي لمكتب الصحة في المديرية وشرطة كريتر".

وأشارت إلى أنه "جرى التنسيق عبر صلاح بن بريك مع د. أماني عنبر مديرة مكتب الصحة بالمديرية وبالتنسيق مع مدير المصحة د. نبراس لنقل المرأة للمصلحة في صباح اليوم