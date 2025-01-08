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نقل مسنة اثارت ذعر في كريتر الى المصحة - أخبار كلمتك

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نقل مسنة اثارت ذعر في كريتر الى المصحة - أخبار كلمتك

نقل مسنة اثارت ذعر في كريتر الى المصحة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

قامت السلطات بنقل مسنة الى المصحة صباح اليوم عقب قيامها برمي المارة بالحجارة
وقالت الناشطة شفاء باحميش:تم يوم أمس العصر رفع موضوع المرأة إلى مأمور المديرية وإعطاء إشعار من قبل مأمور صيرة د. محمود بن جرادي لمكتب الصحة في المديرية وشرطة كريتر".
وأشارت إلى أنه "جرى التنسيق عبر صلاح بن بريك مع د. أماني عنبر مديرة مكتب الصحة بالمديرية وبالتنسيق مع مدير المصحة د. نبراس لنقل المرأة للمصلحة في صباح اليوم 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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