تهدم جزء لمقبرة في عدن - أخبار كلمتك

تتعرض مقبرة مدينة الممدارة القديمة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لتهديد خطير بعد انهيار جزء من سورها، مما يثير القلق بين سكان المنطقة وزوار المقبرة.

ويشكل هذا الحدث المؤسف انتهاكًا لحرمة القبور التي يجب أن تُحترم وتُصان.

وناشد سكان المنطقة الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء السور المتضرر، وذلك للحفاظ على حرمة المقبرة وضمان عدم تعرضها لأي اعتداءات أو تدهور إضافي ، وضمان احترام حرمة الأموات.

