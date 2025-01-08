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تهدم جزء لمقبرة في عدن - أخبار كلمتك

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تهدم جزء لمقبرة في عدن - أخبار كلمتك

تهدم جزء لمقبرة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

تتعرض مقبرة مدينة الممدارة القديمة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لتهديد خطير بعد انهيار جزء من سورها، مما يثير القلق بين سكان المنطقة وزوار المقبرة.

ويشكل هذا الحدث المؤسف انتهاكًا لحرمة القبور التي يجب أن تُحترم وتُصان.

وناشد سكان المنطقة الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء السور المتضرر، وذلك للحفاظ على حرمة المقبرة وضمان عدم تعرضها لأي اعتداءات أو تدهور إضافي ، وضمان احترام حرمة الأموات.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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