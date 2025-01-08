الرياضة - 10:36 - تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:36 صباحاً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب الآن في مصر تراجعاً بقيمة 5 جنيهات، وذلك وفقاً لأخر تحديث بـ أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر أونصة الذهب نحو 2650.08 دولار للبيع، و 2649.81 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلغ نحو 2650.08 دولار للبيع، و 2649.81 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.