الرياضة - 10:16 - «قالتله معيش فلوس».. شاب ينهي حياة زوجة شقيقه بمساعدة صديقيه في السلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:16 صباحاً - تباشر نيابة السلام، تحقيقاتها مع عاطل واثنين آخرين بتهمة قتل زوجة شقيق الأول بمنطقة السلام، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.

وكشفت التحريات، أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد طلبه منها إقراضه بعض الأموال ورفضها.

وتمكن رجال الشرطة بقسم أول السلام، من ضبط المتهم وشركائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.