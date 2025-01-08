الرياضة - 10:36 - عمرة النصف الثاني من رجب 2025.. الأسعار والبرامج المتاحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:36 صباحاً - اقترب أداء مناسك عمرة النصف الثاني من رجب 2025، ولذلك يرغب الكثير في معرفة الأسعار والبرامج المتاحة لـ عمرة رجب، التي أعلنت عنها الشركات السياحية.

عمرة النصف الثاني من رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة النصف الثاني من رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 2025

سعر عمرة النصف الثاني من رجب 2025 في الغرفة الثنائية للشخص الواحد، يبلغ نحو 32.700 جنيه.

سعر عمرة النصف الثاني من رجب 2025 في الغرفة الثلاثية للشخص الواحد، يبلغ نحو 30.500 جنيه.

سعر عمرة النصف الثاني من رجب 2025 في الغرفة الرباعية للشخص الواحد، يبلغ نحو 28.500 جنيه.

البرامج المتاحة لعمرة النصف الثاني من رجب 2025

البرنامج الأول عمرة النصف الثاني من رجب

- 10 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، وسعر العمرة 28.950 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الثاني عمرة النصف الثاني من رجب

- 10 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، وسعر العمرة 31.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الثالث عمرة النصف الثاني من رجب

- 9 ليال، موزعة بين 5 ليال في مكة و4 ليالٍ في المدينة، وسعر العمرة 31.400 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الرابع عمرة النصف الثاني من رجب

- 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، وسعر العمرة 33.500 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

ضوابط عمرة النصف الثاني من رجب 2025

- يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلًا من قبل السلطات السعودية.

- تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي.

- في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 مترا، يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

- اشترطت ضوابط موسم العمرة 2025، أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر