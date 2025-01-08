الرياضة - 09:36 - اليوم.. مصر في مواجهة النرويج استعدادا لـ بطولة العالم لليد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:36 صباحاً - يلتقي منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأربعاء في مواجهةودية ضد النرويج ضمن استعداداته لخوض غمار بطولة العالم لكرة اليد 2025.

ويلعب مصر لكرة اليد ضمن دورة ودية بـ إسبانيا في الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات:

النرويج ورومانيا وإسبانيا وسلوفاكيا والأرجنتين، استعدادًا لبطولة العالم.

وتم تقسيم المشاركين في الدورة الودية إلى مجموعتين تضم كل منها ثلاثة منتخبات، وتضم المجموعة الأولى إسبانيا مع الأرجنتين وسلوفاكيا، فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات مصر والنرويج ورومانيا.

الجدير بالذكر، أن بطولة العالم للرجال 2025، تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتقام خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير المقبل.

ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 20 لاعبا في معسكر إسبانيا والذي سيتم الاختيار منهم قائمة بطولة العالم.

ضمت القائمة 20 لاعبًا، وهم:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (بشيكتاش التركي)

ياسر سيف (الأهلي

موعد مباراة مصر والنرويج الودية

تنطلق مباراة مصر والنرويج في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية