دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رسميًّا، برشلونة يطعن على عدم قيد أولمو وفيكتور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رسميًّا، برشلونة يطعن على عدم قيد أولمو وفيكتور - أخبار كلمتك

رسميًّا، برشلونة يطعن على عدم قيد أولمو وفيكتور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:20 مساءً - تسلم المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من نادي برشلونة على رفض قيد ثنائي البرسا داني أولمو وباو فيكتور.

برشلونة يسعى لقيد داني أولمو وباو فيكتور 

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدم برشلونة الطعن بشكل رسمي، اليوم، للحصول على تدبير احترازي مستعجل كآخر خيار رياضي متاح لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور مجددًا كلاعبين في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن القرار الآن في يد وزير الدولة للرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس.  

وبحسب ما علمته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن القسم القانوني للمجلس الأعلى للرياضة سيبدأ في دراسة الطلب، ويمكن أن يطلب من الطرف الآخر تقديم الوثائق المطلوبة.

وبعد دراسة جميع الوثائق من قبل الجهاز الحكومي، سيتم إعداد تقرير بقبول أو رفض الطعن، وسيُقدم إلى خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس الذي سيقرر النتيجة النهائية.

موعد الفصل في طعن برشلونة لقيد داني أولمو وباو فيكتور 

والمجلس لديه مهلة تصل إلى 3 أيام للبت في الأمر، لكنهم سيعملون على تسريع الاستجابة نظرًا لحالة الاستعجال التي يتطلبها الوضع بالنسبة لنادي برشلونة.

ومن المستبعد أن يتم حل القضية قبل نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو، غدًا الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:33 - ضياء رشوان: التوترات الجيوسياسية وتضارب المصالح بين القوى الكبرى تهدد السلم العالمي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق