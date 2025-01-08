هبوط اضطرارى لرحلة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا بمطار الملك عبد العزيز في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:16 مساءً - هبطت صباح اليوم، اضطراريا بمطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة بالمملكة السعودية طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 852 التى اقلعت في خط سيرها من أديس أبابا بأثيوبيا متوجهة إلي القاهرة.
وقامت السلطات السعودية، بانتظار الطائرة وقدمت كافة الإستعدادات اللازمة والمتبعة في حالة الهبوط الإضطرارى.
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