«نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى».. كتاب جديد لـ مصطفى بكري يكشف فيه بالوثائق استراتيجية الكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:51 مساءً - أصدرت دار كنوز للنشر والتوزيع، كتاب جديد للكاتب الصحفي مصطفى بكري، تحت عنوان «نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى: الرؤية والتخطيط»، ويركز الكتاب على استعراض وتحليل مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتحقيق ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، عبر سياسات وأفكار تعكس الفكر الصهيوني المتطرف.

كتاب نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى: الرؤية والتخطيط

يكشف بكري، في هذا الكتاب، عن الخطط التي تقوم عليها استراتيجية نتنياهو لتوسيع الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، عبر استغلال السياقات التاريخية والسياسية المختلفة. يتناول الكتاب كذلك تأثير هذه السياسات على الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على محاولات طمس الهوية الفلسطينية وتجريدها من عمقها القومي والإنساني.

ويوضح بكري، أن نتنياهو يعتبر المشروع الصهيوني جزءًا من رؤية أوسع تسعى لفرض الهيمنة على المنطقة العربية. ويبرز الكتاب كذلك التحديات التي تواجه الأمة العربية في ظل هذه السياسات، مع محاولة استشراف المستقبل ورصد السيناريوهات المحتملة.

الجدير بالذكر أن، الكتاب يتضمن العديد من الوثائق والشهادات التي تكشف عن الأيديولوجية التي تتبناها إسرائيل لتبرير سياساتها التوسعية، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.