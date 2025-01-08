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«نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى».. كتاب جديد لـ مصطفى بكري يكشف فيه بالوثائق استراتيجية الكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة - أخبار كلمتك

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«نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى».. كتاب جديد لـ مصطفى بكري يكشف فيه بالوثائق استراتيجية الكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة - أخبار كلمتك

«نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى».. كتاب جديد لـ مصطفى بكري يكشف فيه بالوثائق استراتيجية الكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:51 مساءً - أصدرت دار كنوز للنشر والتوزيع، كتاب جديد للكاتب الصحفي مصطفى بكري، تحت عنوان «نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى: الرؤية والتخطيط»، ويركز الكتاب على استعراض وتحليل مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتحقيق ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، عبر سياسات وأفكار تعكس الفكر الصهيوني المتطرف.

غلاف كتاب نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى

كتاب نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى: الرؤية والتخطيط

يكشف بكري، في هذا الكتاب، عن الخطط التي تقوم عليها استراتيجية نتنياهو لتوسيع الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، عبر استغلال السياقات التاريخية والسياسية المختلفة. يتناول الكتاب كذلك تأثير هذه السياسات على الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على محاولات طمس الهوية الفلسطينية وتجريدها من عمقها القومي والإنساني.

غلاف كتاب نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى

ويوضح بكري، أن نتنياهو يعتبر المشروع الصهيوني جزءًا من رؤية أوسع تسعى لفرض الهيمنة على المنطقة العربية. ويبرز الكتاب كذلك التحديات التي تواجه الأمة العربية في ظل هذه السياسات، مع محاولة استشراف المستقبل ورصد السيناريوهات المحتملة.

الجدير بالذكر أن، الكتاب يتضمن العديد من الوثائق والشهادات التي تكشف عن الأيديولوجية التي تتبناها إسرائيل لتبرير سياساتها التوسعية، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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