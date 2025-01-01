بنك ناصر يعلن تفاصيل صرف معاشات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:00 مساءً - يزداد البحث من قبل أصحاب المعاشات والمستفيدين منه، وفي هذا السياق، أعلن بنك ناصر تفاصيل صرف معاشات شهر يناير 2025.

وقام بنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بفتح فروعه اليوم الأربعاء لصرف معاشات شهر يناير 2025.

بنك ناصر يعلن تفاصيل صرف معاشات شهر يناير 2025

أما بشأن بنك ناصر يعلن تفاصيل صرف معاشات شهر يناير 2025، قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

خدمات يقدمها بنك ناصر الاجتماعي لأصحاب المعاشات

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

بنك ناصر يعلن تفاصيل صرف معاشات شهر يناير 2025،كلمتك

تعليمات لجميع مديري وموظفي فروع بنك ناصر الاجتماعى

وفي ذات السياق أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة كشف عن ان بنك ناصر يعلن تفاصيل صرف معاشات شهر يناير 2025، مؤكدا أن فروع البنك سوف تفتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف حتي الساعة الثانية عصرا، مضيفا أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

تعليمات لفروع بنك ناصر الاجتماعى بشأن صرف معاشات شهر يناير

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

وقررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات بمناسبة حلول أعياد الأخوة المسيحيين.

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