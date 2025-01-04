الرياضة - 10:21 - اليوم.. فتح باب التقديم للالتحاق بـ معاهد معاوني الأمن 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:21 صباحاً - معاهد معاوني الأمن 2025.. أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق للدراسة في معاهد معاوني الأمن 2025، اليوم السبت الموافق 4 يناير، وفق المواعيد المعلنة رسميًا.

فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

ويستمر الطلاب في تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025، من اليوم السبت 4 يناير وحتى يوم الإثنين 17 فبراير 2025.

رابط التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم للدراسة بمعاهد معاوني الأمن 2025، تقديم طلب الالتحاق من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عن طريق الــضـــغـــــط هــــنــــــــــــــــا.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن

- أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

-يجب أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

- اجتياز الفحوص الطبية والنفسية.

- اجتياز اختبارات السمات واللياقة البدنية.

- ألا يقل الطول عن 168 سم للذكور، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

- ألا يقل الطول عن 158 سم للإناث، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

- ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

مزايا التقديم في معهد معاوني الأمن

- تتحمل الدولة كافة نفقات «التعليم - التدريب - الإعاشة - ملابس التدريب» للطلاب أثناء الدراسة.

- يحصل المتدرب على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة.

- يحق للدارسين في معاهد معاوني الأمن الاستفادة من النظام العلاجي المجاني.

- يحصل الأوائل من المتفوقين على جوائز مادية ومعنوية.

- يستفيد الطلاب الدراسين في معاهد معاوني الأمن من الخدمات الاجتماعية لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى المزايا الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

أوراق التقديم في معهد معاوني الأمن

- 12 صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- الموقف من التجنيد.

- قيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج.

- قيد عائلي للأب.

- قيد عائلي للأجداد من ناحية الأب والأم.

- مُفردات مرتب الأب والأم.

- بيان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات يكتب فيه مطلوب لمعهد معاوني الأمن.

- استكمال البيانات والأوراق وفقا لما مذكور في كراسة الشروط.

أماكن سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، عن أماكن سحب كراسات التقديم من معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، والتي تتواجد في:

- يمكن سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن في طرة «ذكور»: يشمل محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية.

- يمكن سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن في البحيرة «ذكور»: يشمل محافظات الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، والبحيرة.

- يمكن سحب كراسات التقديم في معهد تأهيل الأفراد في سوهاج «ذكور»: يشمل محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، والوادي الجديد.

- يمكن سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن في طرة «إناث»: للطالبات من جميع المحافظات.