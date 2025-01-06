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لا أمية مع تكافل» تنفذ عدداً من البرامج التدريبية لميسري تعليم الكبار بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

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لا أمية مع تكافل» تنفذ عدداً من البرامج التدريبية لميسري تعليم الكبار بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

لا أمية مع تكافل» تنفذ عدداً من البرامج التدريبية لميسري تعليم الكبار بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 11:31 صباحاً - نفذت مبادرة «لا أمية مع تكافل» بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مبادرة «جسور»، والهيئة العامة لتعليم الكبار عدداً من البرامج التدريبية المكثفة لميسري تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأطراف الثلاثة وإعلان محافظة الإسماعيلية خالية من الأمية.

وشارك بالتدريبات التي قام بها عدد من الخبراء، 133 ميسرا وميسرة لبرنامج «لا أمية مع تكافل»، حيث تم التدريب علي الحقيبة التعليمية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق هدفين الأول القراءة والكتابة، والثاني التوعية بأهم القضايا الحالية التي تهم المواطن والوطن.

ويأتي التعاون لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية، وذلك باستهداف محو أمية 60000 دارس ناجح خلال عامين وصولا لنسبة 7% فأقل، وذلك وفقا لتدخلات المبادرة.

وفي ختام الفعالية تم تكريم مدربي تعليم الكبار التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت مبادرة جسور منح ثلاثة ميسرين متميزين من كل إدارة في مجال تعليم الكبار مبلغ 10000 جنيه كمكافأة للمتميزين في المبادرة مع وضع خطة محكمة لمتابعة فعاليات البدء في العمل.

وحضر حفل ختام التدريبات الذى تم على ثمان نسخ مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، و عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة والبحوث، ودكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا، و نورهان محمود مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالإسماعيلية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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