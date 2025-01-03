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أسعار عمرة رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

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أسعار عمرة رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

أسعار عمرة رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 01:51 مساءً - أسعار عمرة رجب.. بالتزامن مع بدء شركات السياحة الإعلان عن أسعار عمرة رجب 2025، تصدرت جملة أسعار عمرة رجب تريند محرك البحث الشهير جوجل من قبل المواطنين.

عمرة شهر رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة شهر رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

برامج عمرة شهر رجب 2025

- 10 ليال في مكة المكرمة، 4 في المدينة المنورة، ويبلغ سعرها نحو 28.950 جنيه للفرد في الغرفة الرباعية».. البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025.

- 10 ليال في مكة، 4 ليالي في المدينة المنورة، ويبلغ سعرها نحو 31.950 جنيه للفرد في الغرفة الرباعية».. البرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025.

- 9 ليال موزعة بين 5 في مكة و4 في المدينة، ويبلغ سعرها نحو 31.400 جنيه للفرد في الغرفة الرباعية».. البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025.

- 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، ويبلغ سعرها نحو 33.500 جنيه للفرد في الغرفة الرباعية».. البرنامج الرابع لـ عمرة شهر رجب 2025.

عمرة رجب

أسعار عمرة شهر رجب 2025

- سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الرباعية للشخص الواحد، يبلغ نحو 28.500 جنيه.

- سعر عمرة رجب 2025في الغرفة الثلاثية للشخص الواحد، يبلغ نحو 30.500 جنيه.

- سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثنائية للشخص الواحد، يبلغ نحو 32.700 جنيه.

عمرة رجب 2025

الأوراق المطلوبة لـ عمرة شهر رجب 2025

- 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.

- إحضار أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء الرحلة للتسجيل في أسعار عمرة رجب 1446هـ.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي تتضمن صورة مختومة، مع إرفاق أصل إيصال السداد للكبار.

عمرة رجب 1446
عمرة رجب 1446

شروط عمرة شهر رجب 2025

- يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلًا من قبل السلطات السعودية.

- تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي.

- في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 مترا، يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

- اشترطت ضوابط موسم العمرة 2025، أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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