زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - ذكرى وفاة سعاد نصر.. تفاصيل النهاية المأساوية لبطلة «يوميات ونيس» ووصيتها الأخيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - ذكرى وفاة سعاد نصر.. تفاصيل النهاية المأساوية لبطلة «يوميات ونيس» ووصيتها الأخيرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ذكرى وفاة سعاد نصر.. تفاصيل النهاية المأساوية لبطلة «يوميات ونيس» ووصيتها الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:51 مساءً - سعاد نصر.. تحل اليوم 5 يناير، الذكرى السابعة عشرة لوفاة الفنانة سعاد نصر ، التي رحلت عن عالمنا في 2007 عن عمر ناهز الـ53 عامًا، تاركة خلفها بصمة لا تُنسى في عالم الفن، سواء في المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية.

ذكرى وفاة سعاد نصر
ذكرى وفاة سعاد نصر

نشأة الفنانة سعاد نصر

وُلدت سعاد نصر ، في 12 مارس عام 1953 بالقاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية بدراسة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كانت من ضمن دفعة مميزة تخرجت منها العديد من النجوم.

ذكرى وفاة سعاد نصر
ذكرى وفاة سعاد نصر

مشوار سعاد نصر الفني

عُرفت سعاد بخفة ظلها وحضورها الطاغي على الشاشة، كما تميزت بقدرتها على تقديم الكوميديا الراقية التي تمزج بين الضحك والتأمل.

وبدأت سعاد النصر مشوارها الفني بأدوار صغيرة، ولكن سرعان ما لمع نجمها من خلال مسرحيات مثل "الهمجي وعائلة ونيس»، التي جسّدت فيها دور الأم المصرية بطريقة مرحة وواقعية، مما جعلها قريبة من قلوب المشاهدين.

وقدمت سعاد العديد من الأدوار السينمائية من أبرزها هنا القاهرة وحدوته مصرية».

تميزت سعاد نصر بقدرتها على تقديم الكوميديا الراقية التي تمزج بين الضحك والتأمل، وغالباً ما استخدمت أدوارها لنقل رسائل اجتماعية هادفة.

ذكرى وفاة سعاد نصر
ذكرى وفاة سعاد نصر

تفاصيل وفاة سعاد نصر

جدير بالذكر أن الفنانة سعاد نصر ، خضعت لجراحة شفط دهون، تعرضت خلالها لخطأ طبي أدى إلى توقف قلبها، مما أدخلها في غيبوبة استمرت أكثر من عام.

وتوفيت سعاد في تاريخ 5 يناير 2007، وكان خبر وفاتها صدمة كبيرة لعائلتها وجمهورها وزملائها في الوسط الفني، وفتحت نقاشًا واسعًا حول أخطاء العمليات التجميلية و مخاطرها.

ذكرى وفاة سعاد نصر
ذكرى وفاة سعاد نصر

وصية سعاد نصر

ويذكر أن زوج الفنانة سعاد النصر محمد عبد المنعم، قال إنها قبل وفاتها بساعات قليلة فاقت من الغيبوبة لمدة 5 دقائق وطلبت من أسرتها سرعة دفنها حال وفاتها، والجلوس أمام قبرها لمدة ساعة للدعاء لها، وهو ما نفذته أسرتها عقب وفاتها مباشرة.

اقرأ أيضاً
وفاة الفنانة شريفة ماهر

رئيس جمعية الكومبارس ينفي وفاة الفنانة صباح محمود

خبر صادم.. ما حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد؟

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق