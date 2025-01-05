مشاهير العرب - ذكرى وفاة سعاد نصر.. تفاصيل النهاية المأساوية لبطلة «يوميات ونيس» ووصيتها الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:51 مساءً - سعاد نصر.. تحل اليوم 5 يناير، الذكرى السابعة عشرة لوفاة الفنانة سعاد نصر ، التي رحلت عن عالمنا في 2007 عن عمر ناهز الـ53 عامًا، تاركة خلفها بصمة لا تُنسى في عالم الفن، سواء في المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية.

نشأة الفنانة سعاد نصر

وُلدت سعاد نصر ، في 12 مارس عام 1953 بالقاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية بدراسة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كانت من ضمن دفعة مميزة تخرجت منها العديد من النجوم.

مشوار سعاد نصر الفني

عُرفت سعاد بخفة ظلها وحضورها الطاغي على الشاشة، كما تميزت بقدرتها على تقديم الكوميديا الراقية التي تمزج بين الضحك والتأمل.

وبدأت سعاد النصر مشوارها الفني بأدوار صغيرة، ولكن سرعان ما لمع نجمها من خلال مسرحيات مثل "الهمجي وعائلة ونيس»، التي جسّدت فيها دور الأم المصرية بطريقة مرحة وواقعية، مما جعلها قريبة من قلوب المشاهدين.

وقدمت سعاد العديد من الأدوار السينمائية من أبرزها هنا القاهرة وحدوته مصرية».

تميزت سعاد نصر بقدرتها على تقديم الكوميديا الراقية التي تمزج بين الضحك والتأمل، وغالباً ما استخدمت أدوارها لنقل رسائل اجتماعية هادفة.

تفاصيل وفاة سعاد نصر

جدير بالذكر أن الفنانة سعاد نصر ، خضعت لجراحة شفط دهون، تعرضت خلالها لخطأ طبي أدى إلى توقف قلبها، مما أدخلها في غيبوبة استمرت أكثر من عام.

وتوفيت سعاد في تاريخ 5 يناير 2007، وكان خبر وفاتها صدمة كبيرة لعائلتها وجمهورها وزملائها في الوسط الفني، وفتحت نقاشًا واسعًا حول أخطاء العمليات التجميلية و مخاطرها.

وصية سعاد نصر

ويذكر أن زوج الفنانة سعاد النصر محمد عبد المنعم، قال إنها قبل وفاتها بساعات قليلة فاقت من الغيبوبة لمدة 5 دقائق وطلبت من أسرتها سرعة دفنها حال وفاتها، والجلوس أمام قبرها لمدة ساعة للدعاء لها، وهو ما نفذته أسرتها عقب وفاتها مباشرة.