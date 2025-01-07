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الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان مصر وتكشف خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان مصر وتكشف خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان مصر وتكشف خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 06:55 صباحاً - طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ظاهرتين جويتين مقلقتين.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

وقالت الأرصاد في بيان لها إن اليوم يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة وشمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

كما حذرت من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة.

 

حالة البحرين

أما عن حالة البحرين أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج (1: 1.5) متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5: 2) متر واتجاه الرياح شمالية شرقية وشمالية غربية.

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طقس غدا الأربعاء حتى الأحد 12 يناير 2025

وعن طقس باق الأسبوع أشارت هيئة الأرصاد إلى أن طقس الأربعاء يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

بينما يشهد طقس الخميس شبورة مائية وأمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

في حين يشهد طقس الجمعة 10 يناير 2025 أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما السبت 11 يناير والأحد 12 يناير 2025 يشهدان نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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