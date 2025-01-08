موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:50 صباحاً - كأس السوبر الإسباني، يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني عبر قناتي: إم بي سي مصر 2، SSC HD.



ويشارك نادي برشلونة في تلك البطولة بصفته وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، 2023/24، في حين أن أتلتيك بلباو هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء ريال مدريد وريال مايوركا، في نهائي يوم الأحد المقبل.

وينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية والعالمية مباريات كاس السوبر الإسباني والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية والتي ستقام في يناير الجاري.

مواعيد مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني

من المقرر أن يلتقي أتلتيك بلباو ضد برشلونة اليوم الأربعاء 8 يناير الجاري، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتقام المباراة الثانية لدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد ضد ريال مايوركا على ملعب الملك عبد الله الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الخميس.



فيما أعلن الإعلامي ابراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: بطولة كأس السوبر الإسباني ستكون على قنوات mbc masr وmbc masr 2 بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال مايوركا”.

وأضاف: “انتظرونا في تغطية ممتعة ومثيرة وستوديو تحليلي عالمي من أرض الملعب في جدة بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر الإسباني 2025



وتمتلك شبكة قنوات SCC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل المباريات عبر قناتي SSC Sports HD 1 وكذلك SSC Sports HD 5.

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