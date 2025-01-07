مقتل 36 شخصا على الأقل في زلزال التبت غربي الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 07:00 صباحاً - زلزال الصين ونيبال، قتل 36 شخصا على الأقل في زلزال بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر وقعت صباح اليوم الثلاثاء في التبت الصينية.

وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن الزلزال وقع في محافظة دينجري في مدينة شيجاتسه بمنطقة شيتسانج الذاتية الحكم جنوب غربي الصين في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.

وأضافت أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.

وقالت قناة CCTV إن مركز الزلزال كان على بعد 380 كيلومترا من مدينة لاسا، وحوالي 23 كيلومترا من ثاني أكبر مدن المنطقة شيجاز.

زلزال نيبال

أما في العاصمة النيبالية كاتماندو، فقد دفع الزلزال السكان إلى الهروب من منازلهم بعد أن أيقظتهم الهزة الأرضية. ولم تتوفر على الفور أي معلومات من المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال عبر الحدود.

من جهتها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر، مذكرة أنه كانت هناك 10 زلازل بقوة 6 درجات على الأقل في المنطقة التي ضربها زلزال الثلاثاء خلال القرن الماضي.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن الزلزال وقع على بعد 202 كيلومتر شمال غرب دارجيلنج الهندية، و99 كيلومترًا شمال شرق لوبوتشي، نيبال.



ونشر رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر لحظة وقوع زلزال نيبال.

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