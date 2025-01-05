أسرة ظلم المصطبة تدخل إحدى مدارس دمنهور لاستكمال التصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:50 مساءً - تواصل أسرة مسلسل ظلم المصطبة تصوير عدد من مشاهد العمل داخل إحدى مدارس مدينة دمنهور، حيث تدور أغلب مشاهد العمل بها.

واستعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير، لأن أغلب مشاهد سيتم تصويرها هناك.

ويعكف المخرج هاني خليفة في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة بإحدى قرى محافظة البحيرة كي يتم تصوير عدد من مشاهد مسلسل ظلم المصطبة بها خلال الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوعين وبعدها تعود أسرة العمل بديكور العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.



مسلسل ظلم المصطبة في رمضان



ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

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