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مجلة كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ تحقق إنجازًا بارزًا بين المجلات العلمية المتخصصة - أخبار كلمتك

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مجلة كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ تحقق إنجازًا بارزًا بين المجلات العلمية المتخصصة - أخبار كلمتك

مجلة كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ تحقق إنجازًا بارزًا بين المجلات العلمية المتخصصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:51 مساءً - حققت المجلة المصرية للذكاء الاصطناعي، الصادرة عن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، تقدمًا ملحوظًا بين المجلات العلمية المتخصصة، بحصولها على تقييم 6 نقاط من أصل 7 وفقًا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة التزام الجامعة بدعم البحث العلمي وتطويره، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية التي تنبثق من رؤية مصر 2030. موضحا أن البحث العلمي بالجامعة يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تحقيق هذا التقدم يعكس قوة الأبحاث المنشورة بالمجلة ومستوى دعم الدولة للباحثين، ما يسهم في رفع كفاءة البحث العلمي بجامعة كفر الشيخ.

وأضاف الدكتور تامر مدحت، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس تحرير المجلة، أن المجلة تعمل على مناقشة أحدث القضايا العلمية لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بمهارات متميزة.

وأكد الدكتور محمود يس، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير المجلة، أن الكلية توفر بيئة علمية ملائمة لمواكبة التطورات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا ويسهم في تحقيق التميز الأكاديمي.

معلومات عن المجلة:

الاسم بالعربية: المجلة المصرية للذكاء الاصطناعي.

الاسم بالإنجليزية: Egyptian Journal of Artificial Intelligence.

دورية الإصدار: ربع سنوية.

رقم ISSN للطباعة: 2786-0205.

رقم ISSN الإلكتروني: 2786-0213.

الناشر: جامعة كفر الشيخ، كلية الذكاء الاصطناعي.

الإصدار الأول: عام 2022.

تستعد المجلة لاستقبال أوراق بحثية جديدة خلال عام 2025 في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

رابط المجلة: المجلة المصرية للذكاء الاصطناعي.

https://ejai.journals.ekb.eg/

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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