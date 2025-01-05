زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

لجميع المواد.. مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لجميع المواد.. مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول - أخبار كلمتك

لجميع المواد.. مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:51 مساءً - مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي.. تزامنًا مع اقتراب امتحانات الترم الأول، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي في جميع المواد.

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2024-2025، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول

ويمكن للطلاب معرفة والحصول على مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي بكافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب، من خلال الدخول على الروابط التالية:

- يمكن للطلاب الحصول على مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان التربية الدينية للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الاقتصاد للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الإحصاء للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان التربية الوطنية للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2025، من يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.

اقرأ أيضاً
السبت المقبل.. انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل

جدول امتحانات الترم الأول 2025 ومواعيد الاختبارات لجميع المراحل

مديريات التعليم: عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين «صباحا ومساء»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق