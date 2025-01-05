لجميع المواد.. مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:51 مساءً - مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي.. تزامنًا مع اقتراب امتحانات الترم الأول، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي في جميع المواد.

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2024-2025، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول

ويمكن للطلاب معرفة والحصول على مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي بكافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب، من خلال الدخول على الروابط التالية:

- يمكن للطلاب الحصول على مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان التربية الدينية للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الاقتصاد للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان الإحصاء للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول مواصفات امتحان التربية الوطنية للصف الأول الثانوي، مــــن هـــنـــــــــــــــــــــا.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2025، من يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.