الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:26 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 5-1-2025 استقرارًا حيث وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 70 و85 جنيها للكيلو.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 5-1-2025

سعر الدواجن البلدي يتراوح اليوم ما بين 108 و120 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء يتراوح اليوم ما بين 70 و85 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء بلغ 62 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو يتراوح ما بين 115 و116 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 5-1-2025

سعر الكتكوت الأبيض شركات يتراوح بين 35 و43 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض قطعان وصل اليوم الأحد إلى ما بين 26 و26.5 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو تراوح بين 13 و14 جنيهًا.

أسعار البانيه والكبد والقوانص والدبابيس في الأسواق اليوم

بلغ سعر كيلو البانيه في محلات الفراخ بالأسواق إلى مستوى بين 200- 205 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص 85 جنيها، وتراوح سعر الدبابيس بين 98 - 100 جنيه للكيلو، وقد يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

أسعار البيض اليوم الأحد 5-1-2025

حافظت أسعار البيض اليوم الأحد على استقرارها، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 160 و165 جنيهًا، بينما قد سجلت كرتونة البيض الأبيض أسعارًا تتراوح ما بين 155 و160 جنيهًا.

أما البيض البلدي، فقد بلغت أسعار الكرتونة اليوم الأحد ما بين 165 و170 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن.