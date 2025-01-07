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هجوم متعمد وعايزين يحركوا اللجان ضده، رسالة دعم نارية من عصام الحضري لمحمد الشناوي - أخبار كلمتك

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هجوم متعمد وعايزين يحركوا اللجان ضده، رسالة دعم نارية من عصام الحضري لمحمد الشناوي - أخبار كلمتك

هجوم متعمد وعايزين يحركوا اللجان ضده، رسالة دعم نارية من عصام الحضري لمحمد الشناوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:20 صباحاً - وجه الأسطورة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، رسالة نارية لدعم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

ويواجه محمد الشناوي انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية وسط اتهامات بتراجع مستواه والتسبب في أهداف سكنت شباك الأهلي آخرها في لقاء شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق الأحمر.

 

رسالة عصام الحضري إلى محمد الشناوي 

وكتب عصام الحضري عبر حسابه بمنصة إكس: "يا شناوي ما يهزك ريح" مؤكدًا أن الأخير من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي.

وأضاف: "لكل جواد كبوة لكن ما يحدث غير طبيعي ومتعمد ومقصود لأن البعض ينتظر أي هفوة لتحريك اللجان ضد الشناوي".

وتابع: "متى يتم حساب لاعبي الأهلي بالقطعة؟ الشناوي ليس مجرد لاعب فهو قائد الفريق".

وواصل: “ما يحدث مع الشناوي متعمد وهناك محاولات للتأثير على الجانب النفسي، ولا بد أن يفهم جمهور الأهلي الحقيقي ما يحدث مع أهم ركائز الفريق”.

وأتم قائلًا: "الشناوي رصيده لدى الجمهور يجب أن يحميه من كل صاحب مصلحة وللحديث بقية".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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