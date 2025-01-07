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الرياضة - 02:01 - حريق ضخم بخط غاز 16 بوصة بطريق الخانكة السلام (صور) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:01 - حريق ضخم بخط غاز 16 بوصة بطريق الخانكة السلام (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - حريق ضخم بخط غاز 16 بوصة بطريق الخانكة السلام (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:01 صباحاً - شهد طريق الخانكة السلام بمحافظة القليوبية، بالقرب من منطقة كارتة بلبيس، نشوب حريق هائل بخط غاز قطر 16 بوصة، بسبب كسر بالخط أثناء الأعمال، ما تسبب في نشوب الحريق في 4 سيارات نقل ثقيل و2 لودر، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بخط غاز 16 بوصة على طريق الخانكة السلام بالقرب من كارتة بلبيس، بسبب كسر بالخط.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بخط غاز 16 بوصة، ما تسبب نشوب الحريق 4 سيارات نقل ثقيل و2.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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