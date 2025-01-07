محامي أمير توفيق يكشف طلباته أمام النيابة في قضية أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:40 صباحاً - أكد أشرف عبد العزيز، محامي أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه طلب استدعاء رئيس نادي وفاق سطيف، من أجل سماع شهادته في قضية اللاعب الجزائري أحمد قندوسي.

محامي أمير توفيق يطلب شهادة رئيس وفاق سطيف في قضية قندوسي

وأضاف “عبد العزيز”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": “أمير توفيق حرر بلاغ ضد أحمد قندوسي، بسبب تصريحاته السابق بأن زين الدين بلعيد قريب من الأهلي، وأن سبب توقف الصفقة الوكلاء، وهذا في اتهام مباشر لأمير توفيق وهو عار تمام من الصحة”.

وتابع: "رئيس وفاق سطيف، نفى التصريحات وزين الدين بلعيد ووالد اللاعب أيضًا نفوا تلك التصريحات، وطلبنا في التحقيقات استدعاء أحمد يحيى وكيل اللاعبين، لأنه كان وكيل قندوسي قبل انتقاله للأهلي".

وشدد:" طلبنا استدعاء عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف، وجعفر النساني وكيل قندوسي، وطلبت استخراج صورة من تحقيقات النادي الأهلي مع اللاعب وأمير توفيق، لأن التحقيقات هي من ستثبت صحة حديثي".

وواصل:" رئيس وفاق سطيف، عليه أن يحضر إلى مصر، أو أن يقدم شهادته عن طريق خطاب موثق،

وعن احتمالية عودة قندوسي للأهلي قال:" مقدرش أعلق على قرارات الأهلي في هذا الشأن".

قضية فيديو كهربا

وعن كهربا قال:" رفعنا دعوة قضائية ضد الفندق الذي قام بتسريب فيديو كهربا وطالبنا تعويض 35 مليون جنيه، وتم تحديد جلسة يوم 29-1".

وشدد:" الفيديو كان في عيد الفطر المبارك، وكان في فرح لأحد أصدقاء كهربا".

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