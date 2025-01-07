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التصديرى للحاصلات الزراعية يعقد برنامجا تدريبيا "ثقافة سلامة الغذاء"  - أخبار كلمتك

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التصديرى للحاصلات الزراعية يعقد برنامجا تدريبيا "ثقافة سلامة الغذاء"  - أخبار كلمتك

التصديرى للحاصلات الزراعية يعقد برنامجا تدريبيا "ثقافة سلامة الغذاء"  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:35 صباحاً -  يعقد  المجلس التصديري  للحاصلات الزراعية  البرنامج التدريبي بعنوان "ثقافة سلامة الغذاء (Food Safety Culture)"  خلال الفترة من 12 إلى 13 يناير 2025.

 والبرنامج التدريبي يُركز البرنامج على تعزيز "ثقافة سلامة الغذاء" داخل المنشآت، لضمان تحقيق معايير السلامة الغذائية وتعزيز الممارسات الجيدة التي تساهم في الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية.

 

 ويستهدف البرنامج: مديرو الجودة والعاملون في القطاع الغذائي - مسؤولو السلامة الغذائية - جميع المهتمين بتحقيق معايير السلامة الغذائية.

 

وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

 

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشار  إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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