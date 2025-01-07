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رمضان السيد: الأهلي لم يقصر مع علي معلول والموسم الحالي الأخطر في تاريخ النادي - أخبار كلمتك

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رمضان السيد: الأهلي لم يقصر مع علي معلول والموسم الحالي الأخطر في تاريخ النادي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: الأهلي لم يقصر مع علي معلول والموسم الحالي الأخطر في تاريخ النادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:35 صباحاً - أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الإدارة لم تقصر مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

 

الأهلي منح علي معلول حقه

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" إدارة الأهلي لم تقصر مع علي معلول، ومنحته حقه، وحصل على قيمة عقده رغم إصابته ووضعه في قائمة الانتظار".

وتابع:" من غير اللائق الإدعاء بأن الأهلي، غدر بمعلول، وهذا غير صحيح، والموسم الحالي من أخطر المواسم في تاريخ الأهلي، ولازم يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباريات".

وواصل: "في حال عدم تدعيم الأهلي، صفوفه بشكل جيد في شهر يناير، سيتأثر بشكل كبير، والأهلي لم يقصر مع علي معلول، وهو يستاهل وسبق للعديد من النجوم في العالم أن يتم الاستغناء عنه".

وأردف:" معلول نجم من نجوم الأهلي، وظروف الإصابة شئ طارئ لا دخل للإدارة فيها، وهناك مشكلة في الجبهة اليسرى في الوقت الحالي، ويجب مشاركة كريم الدبيس، وتواجد يحيى عطية الله على مقاعد البدلاء".

وشدد:" من الطبيعي أن الباك اليمين والشمال في الأهلي، يقوما بأداء الأدوار الهجومية بشكل مميز، وخالد عبدالفتاح ممكن نقعد مباراة كاملة بدون عرضية وحيدة، ويجيب أن تكون الجبهة اليسرى قوية لأن الأهلي يلعب على المكسب".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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