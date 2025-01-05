الدينار الكويتي بكام؟.. اسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:26 صباحاً - العملات العربية والأجنبية.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تراجعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاحد 5-1-2025 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.39 جنيه للشراء و 52.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.09 جنيه للشراء و 63.24 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.88 جنيه للشراء و 56.02 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.27 جنيه للشراء و 32.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء و 13.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 164.41 جنيه للشراء و 164.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.80 جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.94 جنيه للشراء و 6.96 جنيه للبيع.