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الرياضة - 02:01 - نوتنجهام يفوز على ولفرهامبتون ٣-٠ في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:01 - نوتنجهام يفوز على ولفرهامبتون ٣-٠ في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - نوتنجهام يفوز على ولفرهامبتون ٣-٠ في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:01 صباحاً - نجح فريق نوتنجهام فورست في الفوز على مضيفه ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم /الإثنين/، ضمن منافسات الجولة ٢٠ من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل ثلاثية نوتنجهام جيبس وايت في الدقيقة ٧، وكريس وود في الدقيقة ٤٣، وتايو أونيي في الدقيقة ٩٠.

ويُعد هذا الفوز السابع على التوالي لنوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، بعد الانتصار في المباريات الخمس الماضية على كل من مانشستر يونايتد وأستون فيلا وبرينتفورد وتوتنهام وإيفرتون.

رفع الفوز رصيد نوتنجهام إلى ٤٠ نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند ١٦ نقطة في المركز السابع عشر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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