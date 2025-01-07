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الرياضة - 03:56 - محافظ القليوبية يصل لموقع انفجار خط مواسير الغاز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:56 - محافظ القليوبية يصل لموقع انفجار خط مواسير الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:56 - محافظ القليوبية يصل لموقع انفجار خط مواسير الغاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 صباحاً - وصل منذ قليل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لموقع الحريق الهائل الذي اندلع جراء انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي، وتكثف أجهزة الحماية المدنية بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية من جهودها للسيطرة على الحريق.

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، إثر حادث الانفجار بسبب كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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