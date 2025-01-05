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الرياضة - 01:51 - سعر الذهب الآن في مصر.. الأصفر» يستقر خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 3745 جنيها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:51 - سعر الذهب الآن في مصر.. الأصفر» يستقر خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 3745 جنيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:51 - سعر الذهب الآن في مصر.. الأصفر» يستقر خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 3745 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:51 مساءً - سعر الذهب الآن.. سجل سعر الذهب الآن في مصر استقراراً في سوق الصاغة، وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بيع وشراء

- سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد، بلغ نحو 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد، بلغ نحو 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد، سجل نحو 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

- سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد، سجل نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء

- سعر أونصة الذهب اليوم الأحد، وصل نحو 2639.87 دولار للبيع، 2639.18 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 4302 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

-سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3765 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

-سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3227 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

-سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30120 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2639 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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