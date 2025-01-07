الرياضة - 12:11 - حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:11 صباحاً - الطقس اليوم.. أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التوقعات بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، تشير إلى سيادة الطقس المعتدل في وقت النهار على على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس الدافئ سيسود على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما في وقت الليل سيسود الطقس الشديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما أوضحت الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية تشير إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة، مضيفة أنه اليوم في وقت الصباح ستتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1: 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 21 12 العاصمة الإدارية 22 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 21 11 دمنهور 20 11 المنصورة 21 10 الزقازيق 22 11 شبين الكوم 21 12 طنطا 20 11 دمياط 20 13 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 20 9 رفح 19 7 رأس سدر 21 11 نخل 19 2 كاترين 14 1 الطور 22 11 طابا 21 7 شرم الشيخ 23 15 الإسكندرية 21 11 العلمين الجديدة 19 10 مطروح 19 10 السلوم 20 9 سيوة 20 8 رأس غارب 23 12 الغردقة 25 12 سفاجا 25 14 الأقصر 24 10 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 7 أبو سمبل 25 11