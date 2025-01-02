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الرياضة - 08:36 - الداخلية تكشف حقيقة سقوط صاروخ في إحدى قرى أسوان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - الداخلية تكشف حقيقة سقوط صاروخ في إحدى قرى أسوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - الداخلية تكشف حقيقة سقوط صاروخ في إحدى قرى أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:36 مساءً - كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بسقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى قرى محافظة أسوان.

وبالفحص تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على القائم على النشر مقطع الفيديو المفبرك، وتبين أنه فني صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أقر أنه حصل على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الإجتماعى، ثم أعاد نشره مُدعيًا سقوطه في محافظة أسوان، وذلك لرفع معدلات المشاهدات على صفحته، وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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