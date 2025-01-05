الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:50 مساءً - تعرض محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنزلة برد شديدة غاب على إثرها عن التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق: إن كهربا أصيب بنزلة برد شديدة حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الفريق أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غدًا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في تدريبات الفريق.

وواصل عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية والاستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن عمر كمال يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ بسبب آلام الركبة التي عانى منها مؤخرًا.

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