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جماعة الح وثي تمنع وصول المياه الصالحة للشرب إلى اهالي إب وتجبرهم على هذا الأمر - أخبار كلمتك

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جماعة الح وثي تمنع وصول المياه الصالحة للشرب إلى اهالي إب وتجبرهم على هذا الأمر - أخبار كلمتك

جماعة الح وثي تمنع وصول المياه الصالحة للشرب إلى اهالي إب وتجبرهم على هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 01:57 مساءً - كلمتك/ خاص

‏أفاد مصدر محلي بمحافظة ‎#إب أن عناصر تابعة للشرطة العسكرية الحو.ثية قامت بمنع صهاريج نقل المياه من الوصول إلى مناطقهم في عزلة الأزارق بمديرية السياني. 

وذكر المصدر أن نقاط التفتيش المستحدثة أمام شركة "مياه بلادي" في منطقة الغيل منعت، منذ يوم الخميس الموافق 3 رجب 1446هـ، جميع الشاحنات وصهاريج المياه من التوجه إلى مناطق التعبئة في ضراس ونخلان.

وأضاف المصدر أن عناصر نقاط التفتيش أجبرت السائقين على التوجه إلى مدينة القاعدة للتزود بمياه غير صالحة للشرب، مشيراً إلى تعرض السائقين لمعاملة وصفها بـ"الهمجية والاستفزازية".

وشكا سكان المنطقة من تفاقم معاناتهم اليومية جراء هذه الإجراءات التعسفية، خاصة في ظل الطرق الوعرة والضيقة التي تفتقر للصيانة والتطوير من قبل السلطات المحلية التابعة للحو.ثيين.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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