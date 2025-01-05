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احتجاجات غاضبة في أبين(صور) - أخبار كلمتك

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احتجاجات غاضبة في أبين(صور) - أخبار كلمتك

احتجاجات غاضبة في أبين(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 01:57 مساءً - قال مصدر محلي بسبب مقتل الشاب صالح المقبولي اخو المزارع فؤاد المقبولي من قبل احد المناوبة ( اصحاب النوب ) قبل يومين في منطقة الفيش .. خرج صباح اليوم اولياء دم المقتول ومعهم العشرات من مزارعي ابين يتقدمهم الشيخ حيدرة في تظاهرة احتجاجية غاضبة انطلقت من جولة الكوز الى ادارة امن ابين بزنجبار..

مطالبين الامن بالقيام بواجبه والقاء القبض على الجاني الذي لاذ بالفرار بعد قيامه بفعلته وتقديمه للعدالة الا انه عندما  لم يجد المتظاهرين احد في ادارة الامن لا مدير الامن ولا من ينوبه اتجهت المظاهرة الى قيادة المجلس الانتقالي بمحافظة ابين..fede645710.jpgee33deabda.jpg2fc8638009.jpg4dd9210ae2.jpgffdb895759.jpg

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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