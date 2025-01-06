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أسباب رفض باريس سان جيرمان ضم كريستيانو رونالدو - أخبار كلمتك

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أسباب رفض باريس سان جيرمان ضم كريستيانو رونالدو - أخبار كلمتك

أسباب رفض باريس سان جيرمان ضم كريستيانو رونالدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:15 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء رفض نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي دخل الفترة الحرة من عقده مع "العالمي".

وينتهي عقد رونالدو بنهاية الموسم الحالي ومنذ بداية شهر يناير الجاري يحق له الاتفاق مع أي ناد على أن ينتقل له بنهاية الموسم بشكل مجاني.

 وأبدى الدون سعادته بالوجود في السعودية، حيث سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في فبراير المقبل.

 

حقيقة مفاوضات باريس سان جيرمان مع رونالدو
 

وانتشرت تقارير مؤخرًا بأن إدارة باريس سان جيرمان تسعي لضم النجم البرتغالي، بجانب فتح باب المفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي دخل أيضا الفترة الحرة من عقده للعب في الفريق الفرنسي الموسم المقبل.

 

ولكن صحيفة "fichajes" الإسبانية، قالت في تقرير: إن "باريس سان جيرمان رفض فرصة التعاقد مع كريستيانو رونالدو عندما أصبح لاعبًا حرًا، بسبب عمره، إذ يبلغ حاليًّا 39 عامًا، ورواتبه الضخمة".

وشارك صاحب الـ39 عامًا في 83 مباراة رفقة النصر السعودي في مختلف البطولات والمسابقات، وسجل 74 هدفًا وصنع 18 آخرين.

لعب رونالدو في الموسم الحالي  مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 3.

وتوج رونالدو  بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، ويلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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