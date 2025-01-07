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إعلان هام بشأن البطاقة الذكية - أخبار كلمتك

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إعلان هام بشأن البطاقة الذكية - أخبار كلمتك

إعلان هام بشأن البطاقة الذكية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:37 مساءً - كلمتك: خاص


أصدرت إدارتي شئون الضباط والأفراد في شرطة الدوريات وأمن الطرق محافظة تعز إعلان هام بشأن البطائق الذكية


وطالبت إدارتي شئون الضباط والأفراد في شرطة الدوريات وأمن الطرق محافظة تعز الضباط والافراد الذين لم يستخرجوا بطاقة شخصية ذكية ، الحضور الى مقر القيادة لكتابه تعهد بإستخراج بطاقه ذكيه.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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