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الحوثي يكشف عن خطة صادمة - أخبار كلمتك

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الحوثي يكشف عن خطة صادمة - أخبار كلمتك

الحوثي يكشف عن خطة صادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:17 مساءً - كلمتك: خاص


 

اوضح عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي محمد علي الحوثي ان الكيان المؤقت أعد خطة لاحتلال دول جديدة مجاورة لفلسطين المحتلة 
 

وقال محمد علي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
 

‏الكيان المؤقت أعد خطةلاحتلال دول جديدةمع المجاورةل ‎#فلسطين المحتلة وقدنشرحسابات للكيان خرائط بعض الخطة

وتابع بالقول:
إن إدانة ‎خارجية_الأردن للنشرجيد كمؤشرلتحديد ‎خطر قائم قدينتظر التفيذمباركة ‎ترمب

واختتم تغريدته قائلاً:
فهل سيكون هناك تحرك ‎عربي فعلي لمواجهةالخطة التي ينشرخرائط بعضها ويتخذ مواقف حازمةللانظمةالعربية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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