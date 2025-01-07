الحوثي يكشف عن خطة صادمة - أخبار كلمتك

اوضح عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي محمد علي الحوثي ان الكيان المؤقت أعد خطة لاحتلال دول جديدة مجاورة لفلسطين المحتلة
وقال محمد علي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
الكيان المؤقت أعد خطةلاحتلال دول جديدةمع المجاورةل #فلسطين المحتلة وقدنشرحسابات للكيان خرائط بعض الخطة
وتابع بالقول:
إن إدانة خارجية_الأردن للنشرجيد كمؤشرلتحديد خطر قائم قدينتظر التفيذمباركة ترمب
واختتم تغريدته قائلاً:
فهل سيكون هناك تحرك عربي فعلي لمواجهةالخطة التي ينشرخرائط بعضها ويتخذ مواقف حازمةللانظمةالعربية
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