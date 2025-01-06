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ميار شريف تودع بطولة هوبارت للتنس من الدور الأول - أخبار كلمتك

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ميار شريف تودع بطولة هوبارت للتنس من الدور الأول - أخبار كلمتك

ميار شريف تودع بطولة هوبارت للتنس من الدور الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:35 مساءً - ودعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، بطولة هوبارت للتنس، التي تقام في أستراليا، من الدور الأول، بعد خسارتها أمام المجرية آنا بوندا.

وفازت بوندا بصعوبة بالغة على ميار، بنتائج مجموعات 7-5 و6-4، لتتأهل المجرية إلى الدور الثاني، حيث تنتظر الفائزة من لقاء الأمريكية أماندا أنيسيموفا والأسترالية داريا سافيل.

 

فيما تغلبت الأرجنتينية ماريا لورديس كارلي، على الإسبانية جيسيكا بوزاس، بنتائج مجموعات 6-3 و3-6 و6-0، لتبلغ الدور الثاني أيضا.


وألحقت كارلي هزيمة جديدة ببوزاس التي خسرت المواجهات الثلاث التي جمعت اللاعبتين؛ في بوخارست عام 2023، ثم بويرتو بايارتا العام الماضي، واليوم الإثنين في هوبارت.

واحتاجت الأرجنتينية إلى ساعتين و5 دقائق كي تتجاوز منافستها الإسبانية، في طريقها نحو الدور الثاني، حيث تواجه الأمريكية مكارتني كيسلر التي تأهلت بدورها على حساب السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا بنتائج مجموعات 6-3 و7-5.

بالمثل، تأهلت الأرمينية إيلينا أفانيسيان بعد فوزها على الصينية شيو وانج بنتائج مجموعات 6-3 و7-5، لتلاقي البلجيكية خريت مينن التي بلغت الدور الثاني بعد انتصارها على البلغارية فيكتوريا توموفا، بنتائج مجموعات 7-5 و6-3.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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