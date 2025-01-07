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عبد النور: خدمة الدين «تخض»، وهذا ما أخشاه من كامل الوزير(فيديو) - أخبار كلمتك

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عبد النور: خدمة الدين «تخض»، وهذا ما أخشاه من كامل الوزير(فيديو) - أخبار كلمتك

عبد النور: خدمة الدين «تخض»، وهذا ما أخشاه من كامل الوزير(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:50 مساءً - قال الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة الأسبق: إنه متفائل بعدد من الوزراء في حكومة مدبولي، وهم وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولي، وأرى أن التنسيق والتعاون بينهم من الممكن أن يسفر عن نتائج إيجابية".

منير فخري عبد النور: الوضع الاقتصادي صعب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"الوضع الاقتصادي مازال صعبا جدا، خاصة مع النظر للأرقام الكلية من الدين المحلي والخارجي وخدمة الدين وتكلفة خدمة الدين".

أرقام مخيفة لخدمة الدين في موازنة 2024/2025

وتابع:"لما نبص لخدمة الدين وتكلفته  سواء من فوائد أو أقساط تخض"، مشيرًا إلى أنه لما نعرف إن خدمة الدين في موازنة 2024/2025 تبلغ 3.4 تريليون جنيه  يمثلوا 130% من الإيرادات العامة في الموازنة وهذا أمر يخض".
وتساءل منير فخري عبد النور، قائلا:"إزاي هنعرف نسد فوائد الديون والأقساط وهنجيب الفلوس منين مش عارف بس ربنا يفرجها إن شاء الله".

 

سر خوف منير فخري عبد النور من حماسة كامل الوزير

وتابع إنه متفائل بوزير الصناعة كامل الوزير لأن ما يقوله يفعله، وأخشى فقط إنه بحماسه يسعى إلي حماية الصناعة بفرض ضرائب جمركية على الواردات، وهذه ستكون خطيرة لأنها ستمنع الصناعة المصرية من المنافسة مع الواردات، وبالتالي تقلل من قدرتها على المنافسة وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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