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الرياضة - 10:21 - برقم العداد.. رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:21 - برقم العداد.. رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - برقم العداد.. رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:21 صباحاً - تزامنًا مع بدء أولى أيام شهر يناير 2025، يبحث المواطنين عن قيمة استهلاك فاتورة المياه، وذلك عن طريق الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابعة لكل محافظة، أو الوسائل المتاحة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع الفروع والشبكات.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر يناير 2025 والتي جاءت كالآتي:

- زيارة الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة، من خلال الضغط هنــــــــا.

- كتابة رقم العداد الخاص بصاحب المنزل والمدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.

- أنقر على كلمة «البحث»، لتظهر الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

- الدخول على رابط «احسب فاتورتك بنفسك»، وكتابة البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم والعداد والعنوان بشكل صحيح.

- إدخال القراء الحالية والسابقة للعداد.

- الضغط على عرض الفاتورة.

- وفي الخطوة الأخيرة تظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، و«إجمالي الاستهلاك».

الاستعلام عن فاتورة المياه شهر يناير 2025

طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها أن المواطنين بإمكانهم سداد قيمة استهلاك فاتورة المياه إلكترونيًا من خلال زيارة الموقع الخاص بشركة المياه، أو التوجه إلى مقر فرع الشركة التابع لمحل السكن الخاص به والاستعلام عن الفاتورة ودفع الفاتورة المستحقة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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