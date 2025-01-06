نجيب جبرائيل يهنئ الإمام الأكبر بعيد ميلاده: رمز السلام والوسطية والمحبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 12:01 مساءً - أرسل المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد ميلاده التاسع والسبعون، والذي يوافق اليوم السادس من يناير.

ودعا جبرائيل، في برقيته، المولى عز وجل أن ينعم على الإمام الأكبر، بالصحة ودوام العمر المديد، واصفا إياه برمز السلام والوسطية والمحبة.

وُلِدَ أحمد محمد أحمد الطيب الحسَاني، بقرية القُرنةِ التابعة لمحافظة الأَقْصُر في صعيد مصر، في 3 صفر 1365هـ الموافق 6 يناير عام 1946م، لأسرةٍ صوفية زاهدةٍ، وبيتِ عِلمٍ وصلاحٍ، ويعود نَسَبُ أسرتهِ إلى سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

هو شيخُ الأزهرِ الشَّريفِ، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مفتي الديار المصرية الأسبق، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وهو الإمام الخمسون للجامع الأزهر، تولى مشيخة الأزهر الشريف في 3 ربيع الثاني 1431هـ، الموافق 19 مارس 2010م خلفًا للإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.