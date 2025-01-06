تبدأ السبت.. جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 12:21 مساءً - موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.. تزامنًا مع اقتراب موعد عقد امتحانات الترم الأول في مصر، يبحث العديد من الطلاب عن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024-2025، وتبدأ الامتحانات للطلاب المصريين في الخارج من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري.

موعد انتهاء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الترم الأول للطلاب المصريين في الخارج للمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، تستمر لمدة أسبوع، حيث تنتهي الامتحانات للطلاب في الخارج يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي بالخارج

تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي للطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 من نفس الشهر.

جدول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بالخارج

تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية بالخارج

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية «الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الخارج

تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين في الخارج، بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 18 يناير.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الخارج

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي للطلاب المصريين في الخارج، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يناير.

جداول امتحانات المصريين بالخارج

ويمكن للطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في الخارج، الاطلاع على جداول امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي، مــــن هــــــنـــــــــــــا.