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صقيع واضطراب الملاحة.. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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صقيع واضطراب الملاحة.. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

صقيع واضطراب الملاحة.. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 12:01 مساءً - حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الأيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين 6 يناير حتى يوم السبت 11 يناير 2025، مشيرة إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة.

الطقس في الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة عن الطقس في الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد وجود منخفض جوي جديد ضرب البلاد في الأيام الماضية، يعمل على اضطراب حالة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المحافظات.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد في الأيام المقبلة، أجواء معتدلة نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في الأيام المقبلة

حالة الطقس في الأيام القادمة

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الاثنين، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة أحيانا على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ» على فترات متقطعة..

سقوط أمطار

وأضافت بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية

وتابعت بوجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50:40 كم/ الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 متر لـ 3.5 متر.

طقس الأيام القادمة

تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الأيام المقبلة

وعن حالة الطقس من الأربعاء 8 يناير إلى السبت 11 من نفس الشهر، تشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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