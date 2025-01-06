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يوفنتوس يجهز عرضا لضم مدافع برشلونة خلال الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

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يوفنتوس يجهز عرضا لضم مدافع برشلونة خلال الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

يوفنتوس يجهز عرضا لضم مدافع برشلونة خلال الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:15 مساءً -  كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يخطط لتقديم عرض إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يجهز يوفنتوس عرضا لضم الأوروجوائي رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، خلال شهر يناير الجاري.

وأشارت إلى أن صيغة العرض ستكون إعارة تتضمن تحمل راتب أراوخو بالكامل، بالإضافة إلى إلزامية الشراء في الصيف المقبل.

 

موقف برشلونة من رحيل أراوخو

 وأوضحت أن برشلونة لا يفضل السماح برحيل أراوخو على سبيل الإعارة، لكنه في نفس الوقت لن يوافق على تركه يغادر مجانا بعد انتهاء عقده في صيف 2026.

 

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن العرض الرسمي ليوفنتوس سيصل برشلونة هذا الأسبوع.

وكشفت "لاجازيتا ديللو سبورت" أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق في مفاوضات التجديد بين أراوخو وبرشلونة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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