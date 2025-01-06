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تقرير يكشف مصير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في عهد ترامب - أخبار كلمتك

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تقرير يكشف مصير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في عهد ترامب - أخبار كلمتك

تقرير يكشف مصير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في عهد ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:15 مساءً -  استبعد معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الروسي تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوقع أن تتوقف العمليات العسكرية فقط.

 

مصير تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ظل إدارة ترامب

 وجاء في تقرير المعهد أن "إدارة ترامب الجديدة، على الرغم من التصريحات حول استعدادها لوقف الصراع، من غير المرجح أن تكون قادرة على القيام بذلك، وفي أحسن الأحوال، يمكن الحديث عن انتهاء العمليات العسكرية واسعة النطاق وتحقيق بعض الاستقرار في الوضع مما سيعطي (فرصة) لبعض اللاجئين للعودة إلى منازلهم".

 

 

وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة

 وأكد السياسيون الإسرائيليون عدة مرات أنه مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، ستفتح فرص جديدة لإسرائيل. 

وأعرب ترامب نفسه عن دعمه القوي لتل أبيب في الحرب ضد حركة "حماس"، قائلا إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون ثمنا باهظا إذا لم يتم إطلاق سراحهم قبل توليه منصبه رسميا في 20 يناير 2025. 

 

سياسة ترامب المؤيدة لإسرائيل 

 واتبع ترامب سياسة مؤيدة لإسرائيل وخلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث اعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس وهضبة الجولان، وتوقف عن انتقاد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وفي ذلك الوقت، لم تحذو أي دولة أخرى حذو ترامب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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